Сапроненкова Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти23.07.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
05.08.1819
Сын: Сапроненков Дометий (Дементий) Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
10.04.1822
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
24.03.1825
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
20.01.1831
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
27.02.1834
Сын: Сапроненков Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
21.08.1836
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Смерть
23.07.1857
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сапроненков Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сапроненков Сергей Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Коновальцева Мария Иванова
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сапроненков Дометий Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев