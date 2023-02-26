Сапроненкова Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапроненкова Евдокия Петрова

Сапроненкова Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

23.07.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сапроненков Василий ст

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1819

Сын: Сапроненков Дометий (Дементий) Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1822

Сын: Сапроненков Семён Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1825

Сын: Сапроненков Захар Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1831

Сын: Сапроненков Ефим Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1834

Сын: Сапроненков Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1836

Сын: Сапроненков Иван Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.07.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сапроненков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сапроненков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Коновальцева Мария Иванова

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1871

Сын: Сапроненков Дометий Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close