Коновальцева (Сапроненкова (Софронинкова)) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновальцева (Сапроненкова (Софронинкова)) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

28.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сапроненков Иван Григорьев

Мать: Сапроненкова Евдокия Петрова

Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Коновальцев Василий Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Коновальцев Александр Васильев

Отец ребёнка: Коновальцев Василий Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Коновальцев Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Коновальцев Василий Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.08.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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