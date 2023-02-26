Коновальцева (Сапроненкова (Софронинкова)) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти28.08.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
22.02.1891
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1891
Сын: Коновальцев Александр Васильев
Отец ребёнка: Коновальцев Василий Александров
Рождение ребёнка
28.03.1893
Сын: Коновальцев Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Коновальцев Василий Александров
Смерть
28.08.1893