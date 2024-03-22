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Коновальцев Василий Александров

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Коновальцев Александр Петров

Мать: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.02.1891

Жена: Коновальцева Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Коновальцев Александр Васильев

Мать ребёнка: Коновальцева Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Коновальцев Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Коновальцева Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1898

Сын: Коновальцев Николай Васильев

Мать ребёнка: Коновальцева Пелагея Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Коновальцев Георгий Васильев

Мать ребёнка: Коновальцева Пелагея Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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