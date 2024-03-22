Коновальцев Василий Александров
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
22.02.1891
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1891
Сын: Коновальцев Александр Васильев
Мать ребёнка: Коновальцева Мария Иванова
Рождение ребёнка
28.03.1893
Сын: Коновальцев Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Коновальцева Мария Иванова
Рождение ребёнка
22.07.1898
Сын: Коновальцев Николай Васильев
Мать ребёнка: Коновальцева Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Коновальцев Георгий Васильев
Мать ребёнка: Коновальцева Пелагея Петрова
Смерть
Неизвестно