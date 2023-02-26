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Коновальцев Александр Петров

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.11.1824

Дата смерти

30.12.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1824

Отец: Пётр Герасимов

Мать: Матрона Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель нижних чинов
Рождение ребёнка
13.02.1856

Дочь: Вольская (Коновальцева) Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1857
фельдфебель 2-го Смоленского батальона 7-й роты военных кантонистов учитель
Рождение ребёнка
04.05.1857

Дочь: (Коновальцева) Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1858

Дочь: Павлова (Коновальцева) Ефросиния Александрова

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Коновальцев Василий Александров

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Коновальцев Сергей Александров

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Смирнова Екатерина Александрова

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Коновальцев Иоанн Александров

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Коновальцева) Екатерина мл

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Работа или профессия
1876
отставной учитель
Рождение ребёнка
31.01.1876

Сын: Коновальцев Семён Александров

Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.12.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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