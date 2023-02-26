Коновальцев Александр Петров
Место рождения
Дата рождения24.11.1824
Дата смерти30.12.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Пётр Герасимов
Мать: Матрона Никитина
Дочь: Вольская (Коновальцева) Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова
Дочь: (Коновальцева) Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова
Дочь: Павлова (Коновальцева) Ефросиния Александрова
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова
Сын: Коновальцев Василий Александров
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова
Сын: Коновальцев Сергей Александров
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова
Дочь: Смирнова Екатерина Александрова
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова
Сын: Коновальцев Иоанн Александров
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова
Дочь: (Коновальцева) Екатерина мл
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова
Сын: Коновальцев Семён Александров
Мать ребёнка: Коновальцева Надежда Никифорова