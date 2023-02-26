Коновальцева Надежда Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти27.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Вольская (Коновальцева) Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров
Дочь: (Коновальцева) Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров
Дочь: Павлова (Коновальцева) Ефросиния Александрова
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров
Сын: Коновальцев Василий Александров
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров
Сын: Коновальцев Сергей Александров
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров
Дочь: Смирнова Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров
Сын: Коновальцев Иоанн Александров
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров
Дочь: (Коновальцева) Екатерина мл
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров
Сын: Коновальцев Семён Александров
Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров