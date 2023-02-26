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Коновальцева Надежда Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

27.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1856

Дочь: Вольская (Коновальцева) Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1857

Дочь: (Коновальцева) Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1858

Дочь: Павлова (Коновальцева) Ефросиния Александрова

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Коновальцев Василий Александров

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Коновальцев Сергей Александров

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Смирнова Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Коновальцев Иоанн Александров

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Коновальцева) Екатерина мл

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Рождение ребёнка
31.01.1876

Сын: Коновальцев Семён Александров

Отец ребёнка: Коновальцев Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.07.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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