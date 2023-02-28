Павлова (Коновальцева) Ефросиния Александрова
Место рождения
Дата рождения27.06.1858
Дата смерти03.05.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1858
Рождение ребёнка
12.03.1887
Дочь: Анна (Дамианова)
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Бракосочетание
1887
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1888
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Рождение ребёнка
03.05.1892
Сын: Павлов - Фандырев Николай Дамианов
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Смерть
03.05.1892
Причина смерти: от родов