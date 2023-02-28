Павлова (Коновальцева) Ефросиния Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Коновальцева) Ефросиния Александрова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.06.1858

Дата смерти

03.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1858

Отец: Коновальцев Александр Петров

Мать: Коновальцева Надежда Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1887

Дочь: Анна (Дамианова)

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1887

Муж: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1888

Сын: Павлов Георгий Дамианов

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1892

Сын: Павлов - Фандырев Николай Дамианов

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.05.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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