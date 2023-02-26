Коновальцева Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновальцева Пелагея Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1898

Сын: Коновальцев Николай Васильев

Отец ребёнка: Коновальцев Василий Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Коновальцев Георгий Васильев

Отец ребёнка: Коновальцев Василий Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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