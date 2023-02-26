Коновальцева Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1898
Сын: Коновальцев Николай Васильев
Отец ребёнка: Коновальцев Василий Александров
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Коновальцев Георгий Васильев
Отец ребёнка: Коновальцев Василий Александров
Смерть
1900
Причина смерти: от родов