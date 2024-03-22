Сапроненков Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти24.11.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
05.08.1819
Сын: Сапроненков Дометий (Дементий) Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
10.04.1822
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
24.03.1825
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
20.01.1831
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
27.02.1834
Сын: Сапроненков Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
21.08.1836
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сапроненков Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сапроненков Сергей Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Коновальцева Мария Иванова
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова
Смерть
24.11.1871
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сапроненков Дометий Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Петрова