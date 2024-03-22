Сапроненков Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения21.08.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1836
Бракосочетание
11.02.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.05.1860
Сын: Сапроненков Федосий Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
28.05.1861
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
21.05.1864
Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
15.07.1872
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
19.10.1874
Сын: Сапроненков Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
04.02.1876
Сын: Сапроненков Алексей Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова
Бракосочетание
09.11.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1887
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
01.05.1890
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
04.10.1891
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
15.01.1894
Сын: Сапроненков Сергей Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
02.01.1896
Сын: Сапроненков Василий Иванов
Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева
Смерть
Неизвестно