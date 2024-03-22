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Сапроненков Иван Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.08.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1836

Отец: Сапроненков Иван Григорьев

Мать: Сапроненкова Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1859

Жена: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Сапроненков Федосий Иванов

Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1861

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1864

Сын: Сапроненков Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1872

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1874

Сын: Сапроненков Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Сапроненков Алексей Иванов

Мать ребёнка: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Сапроненкова Матрона Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1887

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1891

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Сапроненков Сергей Иванов

Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1896

Сын: Сапроненков Василий Иванов

Мать ребёнка: Сапроненкова Матрона Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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