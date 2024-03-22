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Сапроненкова Анна Ефимова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

19.09.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Вольский Ефимий Стефанов

Мать: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Сапроненков Федосий Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1861

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1864

Сын: Сапроненков Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1872

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1874

Сын: Сапроненков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Сапроненков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.09.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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