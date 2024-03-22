Сапроненкова Анна Ефимова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти19.09.1882
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
11.02.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.05.1860
Сын: Сапроненков Федосий Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1861
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
21.05.1864
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1872
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.10.1874
Сын: Сапроненков Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Рождение ребёнка
04.02.1876
Сын: Сапроненков Алексей Иванов
Отец ребёнка: Сапроненков Иван Иванов
Смерть
19.09.1882