Вольский Ефимий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1828
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Савицкая Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сапроненкова Анна Ефимова
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Вольский Илья Ефимов
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева
Смерть
Неизвестно