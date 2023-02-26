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Вольский Ефимий Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Вольский Василий Ефимов

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Савицкая Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Вольский Фёдор Ефимов

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сапроненкова Анна Ефимова

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Вольский Илья Ефимов

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вольский Митрофан Ефимов

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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