Вольская Ефросиния Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1828
Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Савицкая Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сапроненкова Анна Ефимова
Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Вольский Илья Ефимов
Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов
Смерть
Неизвестно