Вольская Ефросиния Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольская Ефросиния Дмитриева

Вольская Ефросиния Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Вольский Василий Ефимов

Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Савицкая Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Вольский Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сапроненкова Анна Ефимова

Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Вольский Илья Ефимов

Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вольский Митрофан Ефимов

Отец ребёнка: Вольский Ефимий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close