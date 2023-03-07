Савицкая (Вольская) Марфа Ефимова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1909
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
11.11.1846
Муж: Савицкий Иван Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1849
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.08.1850
Дочь: Иванова Наталия Иванова
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.05.1852
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.06.1854
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
31.08.1856
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1858
Сын: Савицкий Иван Иванов
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.03.1860
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1861
Дочь: Матрона Иоаннова
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1871
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Рождение ребёнка
09.08.1873
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов
Смерть
1909
Причина смерти: от старческой