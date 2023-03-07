Савицкая (Вольская) Марфа Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая (Вольская) Марфа Ефимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вольский Ефимий Стефанов

Мать: Вольская Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1846

Муж: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1849

Сын: Савицкий Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1850

Дочь: Иванова Наталия Иванова

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1852

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1854

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1856

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1858

Сын: Савицкий Иван Иванов

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1860

Сын: Савицкий Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1861

Дочь: Матрона Иоаннова

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1871

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1873

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Савицкий Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от старческой
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