Иванова (Савицкая) Наталия Иванова
Место рождения
Дата рождения23.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1850
Отец: Савицкий Иван Иванов
Мать: Савицкая Марфа Ефимова
Бракосочетание
27.01.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1882
Сын: Иванов Иван Васильев
Отец ребёнка: Иванов Василий Данилов
Крупенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно