Иванова (Савицкая) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Савицкая) Наталия Иванова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1850

Отец: Савицкий Иван Иванов

Мать: Савицкая Марфа Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Иванов Василий Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1882

Сын: Иванов Иван Васильев

Отец ребёнка: Иванов Василий Данилов

Крупенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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