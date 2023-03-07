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Сапроненков Дмитрий Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1874

Отец: Сапроненков Иван Иванов

Мать: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1902

Жена: Сапроненкова Мария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1903

Сын: Сапроненков Константин Дмитриев

Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Сапроненков Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1906

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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