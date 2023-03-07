Сапроненков Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения19.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1874
Отец: Сапроненков Иван Иванов
Бракосочетание
13.02.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1903
Сын: Сапроненков Константин Дмитриев
Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Парфенова
Рождение ребёнка
29.06.1904
Сын: Сапроненков Пётр Дмитриев
Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Парфенова
Рождение ребёнка
29.03.1906
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Парфенова
Смерть
Неизвестно