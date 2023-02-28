Сапроненкова (Власова) Мария Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненкова (Власова) Мария Парфенова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Власов Парфений Васильев

Мать: Власова Ольга Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1902

Муж: Сапроненков Дмитрий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1903

Сын: Сапроненков Константин Дмитриев

Отец ребёнка: Сапроненков Дмитрий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Сапроненков Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Сапроненков Дмитрий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1906

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Сапроненков Дмитрий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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