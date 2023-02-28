Сапроненкова (Власова) Мария Парфенова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Власов Парфений Васильев
Мать: Власова Ольга Парфенова
Бракосочетание
13.02.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1903
Сын: Сапроненков Константин Дмитриев
Отец ребёнка: Сапроненков Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1904
Сын: Сапроненков Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Сапроненков Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1906
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Сапроненков Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно