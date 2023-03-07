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Власова Ольга Парфенова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.07.1837

Дата смерти

14.08.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1837

Отец: Парфен Герасимов

Мать: Мария Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.06.1853

Муж: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1854

Сын: Власов Иван ст

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1856

Сын: Власов Иоанн Парфенов

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1857

Дочь: Евдокия Парфенова

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.08.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1859

Дочь: Вольская Параскева (Васильева)

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Власов Георгий Парфенов

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сапроненкова Мария Парфенова

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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