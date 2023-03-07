Власова Ольга Парфенова
Место рождения
Дата рождения06.07.1837
Дата смерти14.08.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1837
Отец: Парфен Герасимов
Мать: Мария Филимонова
Бракосочетание
13.06.1853
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1854
Сын: Власов Иван ст
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Рождение ребёнка
29.04.1856
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Рождение ребёнка
27.07.1857
Дочь: Евдокия Парфенова
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Смерть
14.08.1857
Рождение ребёнка
28.10.1859
Дочь: Вольская Параскева (Васильева)
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сапроненкова Мария Парфенова
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев