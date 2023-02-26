Мария Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1831

Сын: Тихон Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Сыропенкина (саропынкина) - Траушкина Матрона Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Герасимов

Рождение ребёнка
06.07.1837

Дочь: Власова Ольга Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1838

Дочь: Анна Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1840

Дочь: Елена Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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