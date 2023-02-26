Мария Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1831
Сын: Тихон Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Герасимов
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Сыропенкина (саропынкина) - Траушкина Матрона Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Герасимов
Рождение ребёнка
06.07.1837
Дочь: Власова Ольга Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Герасимов
Рождение ребёнка
05.12.1838
Дочь: Анна Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Герасимов
Рождение ребёнка
14.07.1840
Дочь: Елена Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Герасимов
Смерть
Неизвестно