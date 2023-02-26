Сыропенкина (Саропынкина) - Траушкина Матрона Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: Парфен Герасимов
Мать: Мария Филимонова
Рождение ребёнка
25.07.1846
Дочь: Параскева Никанорова
Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)
Рождение ребёнка
16.03.1849
Сын: Сыропенкин (сыропошкин) Алексей Никаноров
Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)
Рождение ребёнка
17.08.1852
Сын: Сыропенкин (сыропошкин) Варфоломей Никаноров
Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)
Рождение ребёнка
15.05.1855
Дочь: Елена Никанорова
Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)
Рождение ребёнка
25.02.1857
Дочь: Евдокия Никанорова
Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Никанорова
Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно