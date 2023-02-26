Сыропенкина (Саропынкина) - Траушкина Матрона Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыропенкина (Саропынкина) - Траушкина Матрона Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: Парфен Герасимов

Мать: Мария Филимонова

Рождение ребёнка
25.07.1846

Дочь: Параскева Никанорова

Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1849

Сын: Сыропенкин (сыропошкин) Алексей Никаноров

Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1852

Сын: Сыропенкин (сыропошкин) Варфоломей Никаноров

Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1855

Дочь: Елена Никанорова

Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1857

Дочь: Евдокия Никанорова

Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Никанорова

Отец ребёнка: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыропенкин (сыропошкин) - Травушкин Никанор (Ульянов)

Смерть
Неизвестно
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