Сапроненков Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения04.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1876
Отец: Сапроненков Иван Иванов
Бракосочетание
07.02.1900
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1902
Сын: Сапроненков Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
28.02.1904
Сын: Сапроненков Леонид Алексеев
Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
14.06.1906
Сын: Сапроненков Иван Алексеев
Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
19.06.1906
Дочь: Ефросиния Алексеева
Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Фёдорова
Смерть
Неизвестно