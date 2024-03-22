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Сапроненков Алексей Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1876

Отец: Сапроненков Иван Иванов

Мать: Сапроненкова Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1900

Жена: Сапроненкова Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Сапроненков Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Сапроненков Леонид Алексеев

Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1906

Сын: Сапроненков Иван Алексеев

Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1906

Дочь: Ефросиния Алексеева

Мать ребёнка: Сапроненкова Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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