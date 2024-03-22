Сапроненкова (Пономарева) Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненкова (Пономарева) Мария Фёдорова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1877

Отец: Пономарев Фёдор Егоров

Мать: Пономарева Ефросиния Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1900

Муж: Сапроненков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Сапроненков Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Сапроненков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Сапроненков Леонид Алексеев

Отец ребёнка: Сапроненков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1906

Сын: Сапроненков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Сапроненков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1906

Дочь: Ефросиния Алексеева

Отец ребёнка: Сапроненков Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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