Сапроненкова (Пономарева) Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рождения04.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1877
Бракосочетание
07.02.1900
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1902
Сын: Сапроненков Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Сапроненков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
28.02.1904
Сын: Сапроненков Леонид Алексеев
Отец ребёнка: Сапроненков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
14.06.1906
Сын: Сапроненков Иван Алексеев
Отец ребёнка: Сапроненков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
19.06.1906
Дочь: Ефросиния Алексеева
Отец ребёнка: Сапроненков Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно