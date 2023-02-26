Пономарева Ефросиния Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Пономарев Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Отец: Антонов Лаврентий Денисов
Мать: Антонова Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Дочь: Сапроненкова Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Сын: Пономарев Николай ст
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Сын: Пономарев Семён Фёдорович
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Сын: Пономарев Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Дочь: Наталия Фёдорова
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Сын: Пономарев Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Сын: Пономарев Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров
Сын: Пономарев Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров