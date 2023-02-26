Пономарева Ефросиния Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Ефросиния Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866

Сын: Пономарев Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Рождение
До 1866

Отец: Антонов Лаврентий Денисов

Мать: Антонова Ефимия Петрова

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Пономарев Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1871

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1873

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1875

Сын: Пономарев Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1877

Дочь: Сапроненкова Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1879

Сын: Пономарев Николай ст

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Пономарев Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1882

Сын: Пономарев Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1885

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1887

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1888

Сын: Пономарев Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1890

Сын: Пономарев Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Пономарев Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Пономарев Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Пономарев Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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