Антонова Ефимия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смерти02.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Сын: Евдоким Лаврентиев
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Сын: Антонов Гавриил Лаврентиев
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Дочь: Анна Лаврентиева
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Сын: Антонов Филипп Лаврентиев
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Дочь: Воеводкина Агафия Лаврентиева
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Дочь: Пономарева Ефросиния Лаврентиева
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Дочь: Александра Лаврентиева
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Сын: Антонов Михаил Лаврентиев
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Дочь: Наталия Лаврентиева
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Сын: Антонов Георгий Лаврентиев
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов
Дочь: Пономарева Ефросиния Лаврентиева
Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов