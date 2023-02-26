Антонова Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Ефимия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

02.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Евдоким Лаврентиев

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Антонов Пётр Лаврентиев

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Рождение ребёнка
21.02.1848

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Антонов Семён Лаврентиев

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Антонов Гавриил Лаврентиев

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1853

Дочь: Анна Лаврентиева

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1854

Сын: Антонов Филипп Лаврентиев

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1856

Дочь: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Дочь: Пономарева Ефросиния Лаврентиева

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1857

Дочь: Александра Лаврентиева

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Антонов Михаил Лаврентиев

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1858

Дочь: Наталия Лаврентиева

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1859

Сын: Антонов Георгий Лаврентиев

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Антонов Иван Лаврентиев

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Пономарева Ефросиния Лаврентиева

Отец ребёнка: Антонов Лаврентий Денисов

Смерть
02.04.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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