Антонов Семён Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Антонов Лаврентий Денисов
Мать: Антонова Ефимия Петрова
Бракосочетание
28.05.1873
Жена: Мария Евсигнеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1874
Сын: Антонов Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Мария Евсигнеева
Рождение ребёнка
19.11.1875
Мать ребёнка: Мария Евсигнеева
Рождение ребёнка
27.12.1877
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Мария Евсигнеева
Смерть
Неизвестно