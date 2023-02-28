(Кудрявцева) Мария Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кудрявцева) Мария Евсигнеева

(Кудрявцева) Мария Евсигнеева

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.05.1873

Муж: Антонов Семён Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1874

Сын: Антонов Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Антонов Семён Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1875

Сын: Антонов Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Антонов Семён Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1877

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Антонов Семён Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close