(Кудрявцева) Мария Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1874
Сын: Антонов Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Антонов Семён Лаврентиев
Рождение ребёнка
19.11.1875
Отец ребёнка: Антонов Семён Лаврентиев
Рождение ребёнка
27.12.1877
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Антонов Семён Лаврентиев
Смерть
Неизвестно