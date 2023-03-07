Сапроненков Дометий Иванов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Мария Дометиева
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Георгий Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Василий Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Павел Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Дочь: Александра Дометиева
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Иван Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Дочь: Анна Дометиева
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Константин Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Григорий Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Алексей Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Николай Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Сын: Сапроненков Владимир Дометиев
Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева