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Сапроненков Дометий Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сапроненков Иван Григорьев

Мать: Сапроненкова Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1891

Жена: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1892

Дочь: Мария Дометиева

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1895

Сын: Сапроненков Георгий Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Сапроненков Василий Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Сапроненков Павел Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Александра Дометиева

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1905

Сын: Сапроненков Иван Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1906

Дочь: Анна Дометиева

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1908

Сын: Сапроненков Константин Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1910

Сын: Сапроненков Григорий Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1912

Сын: Сапроненков Алексей Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1915

Сын: Сапроненков Николай Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Сапроненков Владимир Дометиев

Мать ребёнка: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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