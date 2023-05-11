Сапроненкова (Матюхова) Ефросиния Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненкова (Матюхова) Ефросиния Афанасиева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1873

Отец: Матюхов Афанасий Трофимов

Мать: Матюхова Мавра Феофилактова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1891

Муж: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1892

Дочь: Мария Дометиева

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1895

Сын: Сапроненков Георгий Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Сапроненков Василий Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Сапроненков Павел Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Александра Дометиева

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1905

Сын: Сапроненков Иван Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1906

Дочь: Анна Дометиева

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1908

Сын: Сапроненков Константин Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1910

Сын: Сапроненков Григорий Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1912

Сын: Сапроненков Алексей Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1915

Сын: Сапроненков Николай Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Сапроненков Владимир Дометиев

Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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