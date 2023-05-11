Сапроненкова (Матюхова) Ефросиния Афанасиева
Место рождения
Дата рождения19.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Мария Дометиева
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Георгий Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Василий Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Павел Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Дочь: Александра Дометиева
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Иван Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Дочь: Анна Дометиева
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Константин Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Григорий Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Алексей Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Николай Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов
Сын: Сапроненков Владимир Дометиев
Отец ребёнка: Сапроненков Дометий Иванов