Матюхова Мавра Феофилактова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти15.07.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Феодосия Афанасиева
Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
19.07.1872
Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
19.09.1873
Дочь: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
06.02.1876
Дочь: Анна Афанасиева
Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
07.07.1877
Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов
Смерть
15.07.1897
Причина смерти: от удара