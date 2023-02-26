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Матюхова Мавра Феофилактова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

15.07.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Феодосия Афанасиева

Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1872

Сын: Матюхов Иван Афанасиев

Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1873

Дочь: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1876

Дочь: Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Сын: Матюхов Фёдор Афанасиев

Отец ребёнка: Матюхов Афанасий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.07.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от удара
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