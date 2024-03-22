Матюхов Афанасий Трофимов
Место рождения
Дата рождения20.01.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1838
Отец: Матюхов Трофим Герасимов
Мать: Матюхова Домникия
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Феодосия Афанасиева
Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова
Рождение ребёнка
19.07.1872
Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова
Рождение ребёнка
19.09.1873
Дочь: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева
Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова
Рождение ребёнка
06.02.1876
Дочь: Анна Афанасиева
Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова
Рождение ребёнка
07.07.1877
Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова
Бракосочетание
10.10.1897
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно