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Матюхов Афанасий Трофимов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1838

Отец: Матюхов Трофим Герасимов

Мать: Матюхова Домникия

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Феодосия Афанасиева

Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1872

Сын: Матюхов Иван Афанасиев

Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1873

Дочь: Сапроненкова Ефросиния Афанасиева

Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1876

Дочь: Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Сын: Матюхов Фёдор Афанасиев

Мать ребёнка: Матюхова Мавра Феофилактова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.10.1897

Жена: Тарушкина - Матюхова Ирина Афанасьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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