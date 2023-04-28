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Матюхова Домникия

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1835

Муж: Матюхов Трофим Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1836

Дочь: Яскина Мелания Трофимова

Отец ребёнка: Матюхов Трофим Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1838

Сын: Матюхов Афанасий Трофимов

Отец ребёнка: Матюхов Трофим Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1842

Дочь: Екатерина Трофимова

Отец ребёнка: Матюхов Трофим Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Лука (Викторов по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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