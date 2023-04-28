Матюхова Домникия
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: Параскева Григорьева
Бракосочетание
07.02.1835
Рождение ребёнка
02.01.1836
Дочь: Яскина Мелания Трофимова
Отец ребёнка: Матюхов Трофим Герасимов
Рождение ребёнка
20.01.1838
Сын: Матюхов Афанасий Трофимов
Отец ребёнка: Матюхов Трофим Герасимов
Рождение ребёнка
15.11.1842
Дочь: Екатерина Трофимова
Отец ребёнка: Матюхов Трофим Герасимов
Рождение ребёнка
15.10.1847
Сын: Лука (Викторов по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно