Матюхов Трофим Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Азальнев Герасим Малахиев
Мать: Азальнева Анна Иванова
Бракосочетание
07.02.1835
Жена: Матюхова Домникия
Военная служба
1835
унтер-офицер Поречской инвалидной команды
Рождение ребёнка
02.01.1836
Дочь: Яскина Мелания Трофимова
Мать ребёнка: Матюхова Домникия
Рождение ребёнка
20.01.1838
Сын: Матюхов Афанасий Трофимов
Мать ребёнка: Матюхова Домникия
Рождение ребёнка
15.11.1842
Дочь: Екатерина Трофимова
Мать ребёнка: Матюхова Домникия
Смерть
До 1858