Матюхов Трофим Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхов Трофим Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Азальнев Герасим Малахиев

Мать: Азальнева Анна Иванова

Бракосочетание
07.02.1835

Жена: Матюхова Домникия

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1835
унтер-офицер Поречской инвалидной команды
Рождение ребёнка
02.01.1836

Дочь: Яскина Мелания Трофимова

Мать ребёнка: Матюхова Домникия

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1838

Сын: Матюхов Афанасий Трофимов

Мать ребёнка: Матюхова Домникия

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1842

Дочь: Екатерина Трофимова

Мать ребёнка: Матюхова Домникия

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1858
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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