Азальнева Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти28.04.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1817
Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев
Рождение ребёнка
09.01.1820
Сын: Азальнев Филипп Герасимов
Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев
Рождение ребёнка
05.11.1822
Дочь: Матрона Герасимова
Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев
Рождение ребёнка
08.07.1825
Дочь: Ольга Герасимова
Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев
Рождение ребёнка
08.07.1825
Сын: Азальнев Прокопий Герасимов
Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев
Рождение ребёнка
21.03.1832
Дочь: Дария Герасимова
Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев
Рождение ребёнка
10.12.1834
Дочь: Ульяния Герасимова
Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев
Рождение ребёнка
16.05.1837
Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев
Смерть
28.04.1850