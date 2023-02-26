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Азальнева Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

28.04.1850

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Матюхов Трофим Герасимов

Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев

Рождение ребёнка
09.01.1820

Сын: Азальнев Филипп Герасимов

Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1822

Дочь: Матрона Герасимова

Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1825

Дочь: Ольга Герасимова

Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1825

Сын: Азальнев Прокопий Герасимов

Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1832

Дочь: Дария Герасимова

Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1834

Дочь: Ульяния Герасимова

Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1837

Сын: Азальнев Пётр Герасимов

Отец ребёнка: Азальнев Герасим Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.04.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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