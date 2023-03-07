Азальнев Филипп Герасимов
Место рождения
Дата рождения09.01.1820
Дата смерти13.01.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1820
Отец: Азальнев Герасим Малахиев
Мать: Азальнева Анна Иванова
Бракосочетание
28.01.1838
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1839
Дочь: Исидорова Агафия Филиппова
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
17.06.1842
Дочь: Агрипина Филиппова
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
16.03.1845
Сын: Азальнев Алексей Филиппов
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
23.08.1847
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
28.03.1849
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
30.09.1850
Дочь: Устиния Филиппова
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
01.05.1853
Сын: Азальнев Иоанн 1-й
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
15.09.1855
Сын: Азальнев Иван 2-й
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
01.02.1858
Сын: Азальнев Иван мл
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
20.06.1860
Дочь: Ефросиния Филиппова
Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова
Рождение ребёнка
31.01.1879
Дочь: Анна (Терентиева по крёстному)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.01.1883