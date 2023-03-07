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Азальнев Филипп Герасимов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.01.1820

Дата смерти

13.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1820

Отец: Азальнев Герасим Малахиев

Мать: Азальнева Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1838

Жена: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1839

Дочь: Исидорова Агафия Филиппова

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1842

Дочь: Агрипина Филиппова

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1845

Сын: Азальнев Алексей Филиппов

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1847

Сын: Азальнев Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1849

Сын: Азальнев Фёдор Филиппов

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1850

Дочь: Устиния Филиппова

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1853

Сын: Азальнев Иоанн 1-й

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1855

Сын: Азальнев Иван 2-й

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1858

Сын: Азальнев Иван мл

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1860

Дочь: Ефросиния Филиппова

Мать ребёнка: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1879

Дочь: Анна (Терентиева по крёстному)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.01.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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