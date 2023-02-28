Исидорова (Азальнева) Агафия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исидорова (Азальнева) Агафия Филиппова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.02.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1839

Отец: Азальнев Филипп Герасимов

Мать: Азальнева Ульяния Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.06.1855

Муж: Исидоров Алексей Флоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.09.1857

Дочь: Устина Алексеева

Отец ребёнка: Исидоров Алексей Флоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1859

Дочь: Фёкла Алексеева

Отец ребёнка: Исидоров Алексей Флоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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