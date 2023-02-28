Исидорова (Азальнева) Агафия Филиппова
Место рождения
Дата рождения05.02.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1839
Бракосочетание
21.06.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.09.1857
Дочь: Устина Алексеева
Отец ребёнка: Исидоров Алексей Флоров
Рождение ребёнка
19.09.1859
Дочь: Фёкла Алексеева
Отец ребёнка: Исидоров Алексей Флоров
Смерть
Неизвестно