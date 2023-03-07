Исидоров Алексей Флоров
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.06.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.09.1857
Дочь: Устина Алексеева
Мать ребёнка: Исидорова Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
19.09.1859
Дочь: Фёкла Алексеева
Мать ребёнка: Исидорова Агафия Филиппова
Смерть
Неизвестно