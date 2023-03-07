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Исидоров Алексей Флоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.06.1855

Жена: Исидорова Агафия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.09.1857

Дочь: Устина Алексеева

Мать ребёнка: Исидорова Агафия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1859

Дочь: Фёкла Алексеева

Мать ребёнка: Исидорова Агафия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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