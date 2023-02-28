Азальнева Ульяния Борисова
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смерти24.02.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1838
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1839
Дочь: Исидорова Агафия Филиппова
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
17.06.1842
Дочь: Агрипина Филиппова
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
16.03.1845
Сын: Азальнев Алексей Филиппов
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
23.08.1847
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
28.03.1849
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
30.09.1850
Дочь: Устиния Филиппова
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
01.05.1853
Сын: Азальнев Иоанн 1-й
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
15.09.1855
Сын: Азальнев Иван 2-й
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
01.02.1858
Сын: Азальнев Иван мл
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
20.06.1860
Дочь: Ефросиния Филиппова
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Герасимов
Смерть
24.02.1903