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Сапроненков Ефим Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1831

Отец: Сапроненков Иван Григорьев

Мать: Сапроненкова Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1854

Жена: Сапроненкова Евдокия Амвросиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.01.1855

Сын: Сапроненков Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Амвросиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1857

Дочь: Александра Ефимова

Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Амвросиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Сапроненкова Акилина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1860

Сын: Сапроненков Дамиан Ефимов

Мать ребёнка: Сапроненкова Акилина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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