Сапроненков Ефим Иванов
Место рождения
Дата рождения20.01.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1831
Бракосочетание
31.01.1854
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.01.1855
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Амвросиева
Рождение ребёнка
16.03.1857
Дочь: Александра Ефимова
Мать ребёнка: Сапроненкова Евдокия Амвросиева
Бракосочетание
31.01.1860
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1860
Сын: Сапроненков Дамиан Ефимов
Мать ребёнка: Сапроненкова Акилина Васильева
Смерть
Неизвестно