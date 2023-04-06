Сапроненкова (Ляхова) Евдокия Амвросиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненкова (Ляхова) Евдокия Амвросиева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

10.10.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ляхов Амвросий Егоров

Мать: Ляхова Елена Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1854

Муж: Сапроненков Ефим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.01.1855

Сын: Сапроненков Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Сапроненков Ефим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1857

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Сапроненков Ефим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.10.1858
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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