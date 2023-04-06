Сапроненкова (Ляхова) Евдокия Амвросиева
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти10.10.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Ляхов Амвросий Егоров
Мать: Ляхова Елена Дмитриева
Бракосочетание
31.01.1854
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.01.1855
Отец ребёнка: Сапроненков Ефим Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1857
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Сапроненков Ефим Иванов
Смерть
10.10.1858