Ляхова Елена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Сапроненкова Евдокия Амвросиева
Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Суханова Дария Амвросиева
Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мячина Наталия Амвросиева
Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ляхов Пётр Амвросов
Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ляхов Иван Амвросов
Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Амвросова
Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров
Смерть
Неизвестно