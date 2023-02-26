Ляхова Елена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхова Елена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Сапроненкова Евдокия Амвросиева

Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Суханова Дария Амвросиева

Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ляхов Владимир Амвросов

Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мячина Наталия Амвросиева

Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ляхов Пётр Амвросов

Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ляхов Иван Амвросов

Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Амвросова

Отец ребёнка: Ляхов Амвросий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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