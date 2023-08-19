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Рухленко Мавра Григорьевна

Место рождения

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

12.05.1896

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1896

Отец: Григорий отец Мавры ?

Мать: Мать Мавры

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рухленко Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Рухленко Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович

Рождение ребёнка
30.05.1922

Сын: Рухленко Константин Кузьмич

Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Квасова (Рухленко) Евдокия кузьминична

Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рухленко Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович

Смерть
1979

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