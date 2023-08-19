Рухленко Мавра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1896
Дата смерти1979
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1896
Отец: Григорий отец Мавры ?
Мать: Мать Мавры
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рухленко Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович
Рождение ребёнка
30.05.1922
Сын: Рухленко Константин Кузьмич
Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Квасова (Рухленко) Евдокия кузьминична
Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович
Смерть
1979