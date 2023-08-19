Мать Мавры — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Мавры

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1896

Дочь: Рухленко Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий отец Мавры ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно (брат Мавры) (брат Мавры) Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий отец Мавры ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно (сестра Мавры) (сестра Мавры) Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий отец Мавры ?

Смерть
Неизвестно