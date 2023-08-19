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Григорий отец Мавры ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно (брат Мавры) (брат Мавры) Григорьевич

Мать ребёнка: Мать Мавры

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно (сестра Мавры) (сестра Мавры) Григорьевна

Мать ребёнка: Мать Мавры

Рождение ребёнка
12.05.1896

Дочь: Рухленко Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Мать Мавры

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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