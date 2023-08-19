Григорий отец Мавры ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно (брат Мавры) (брат Мавры) Григорьевич
Мать ребёнка: Мать Мавры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно (сестра Мавры) (сестра Мавры) Григорьевна
Мать ребёнка: Мать Мавры
Рождение ребёнка
12.05.1896
Дочь: Рухленко Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Мать Мавры
Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно