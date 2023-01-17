Ольшанка
Чернянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1473Ольшанка (Дмитриевка, Петропавловка), слобода вл.при рч. Ольшанке.35станов. кварт.46519741964Церквей православных 2. Завод винокуренный. Базары. Ярмарки 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
595. Ольшанка, слобода бывшая владельческая, при речке Ольшанке, дворов 612, жителей 4005, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, 9 лавок Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
115982Ольшанкасело51°01'37°41'M-37-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14654452101с Ольшанкасело