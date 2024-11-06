Рухленко Кузьма Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРухленко Кузьма Акимович

Рухленко Кузьма Акимович

Место рождения

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

27.07.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Рухленко Аким Федоров

Мать: Рухленко Параскева Васильева

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рухленко Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Рухленко Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
30.05.1922

Сын: Рухленко Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Квасова (Рухленко) Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Рухленко Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна

Смерть
27.07.1933
Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.