Рухленко Кузьма Акимович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти27.07.1933
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рухленко Григорий Кузьмич
Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
30.05.1922
Сын: Рухленко Константин Кузьмич
Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Квасова (Рухленко) Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Рухленко Мавра Григорьевна
Смерть
27.07.1933
Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край