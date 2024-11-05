Рухленко Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева (Рухленко) Ульяна (Иулиания) Акимовна
Отец ребёнка: Рухленко Аким Федоров
Рождение ребёнка
20.01.1878
Отец ребёнка: Рухленко Аким Федоров
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Рухленко Аким Федоров
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Рухленко Аким Федоров
Смерть
Неизвестно