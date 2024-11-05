Рухленко Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рухленко Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачева (Рухленко) Ульяна (Иулиания) Акимовна

Отец ребёнка: Рухленко Аким Федоров

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.01.1878

Сын: Рухленко Максим Акимович

Отец ребёнка: Рухленко Аким Федоров

Рождение ребёнка
1886

Сын: Рухленко Кузьма Акимович

Отец ребёнка: Рухленко Аким Федоров

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Рухленко Иван Акимович

Отец ребёнка: Рухленко Аким Федоров

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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