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Рухленко Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович

Мать: Рухленко Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухленко Вл. Иванович

Мать ребёнка: Рухленко Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Л. Ивановна

Мать ребёнка: Рухленко Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рухленко Вера Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
шахтер
Место жительства
Неизвестно
г. Узловая, Тульской обл.
Смерть
1961
г. Узловая, Тульской обл.
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