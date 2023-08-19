Рухленко Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рухленко Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Л. Ивановна
Мать ребёнка: Рухленко Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рухленко Вера Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
шахтер
Место жительства
Неизвестно
г. Узловая, Тульской обл.
Смерть
1961
г. Узловая, Тульской обл.