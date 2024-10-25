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Рухленко Константин Кузьмич

Место рождения

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

30.05.1922

Дата смерти

30.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1922

Отец: Рухленко Кузьма (Козма) Акимович

Мать: Рухленко Мавра Григорьевна

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1946

Дочь: Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна

Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1948

Сын: Рухленко Николай Константинович

Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Рухленко Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Рухленко Вл. Константинович

Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Рухленко В. Константинович

Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна

Смерть
30.06.1974
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область

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