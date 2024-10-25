Рухленко Константин Кузьмич
Место рождения
Дата рождения30.05.1922
Дата смерти30.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1922
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1946
Дочь: Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна
Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1948
Сын: Рухленко Николай Константинович
Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Рухленко Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Рухленко Вл. Константинович
Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рухленко В. Константинович
Мать ребёнка: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна
Смерть
30.06.1974
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область