Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

14.03.1927

Дата смерти

03.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1927

Отец: Шевцов Иван Леонтьевич

Мать: Шевцова Александра Михайловна

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.08.1946

Дочь: Серебрякова Л. Константиновна

Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич

ст. Новомышастовская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.12.1948

Сын: Рухленко Николай Константинович

Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Рухленко Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Рухленко Вл. Константинович

Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Рухленко В. Константинович

Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич

г. Узловая, Тульской обл.
Смерть
03.03.1999
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
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