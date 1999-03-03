Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1927
Дата смерти03.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1927
Рождение ребёнка
20.08.1946
Дочь: Серебрякова Л. Константиновна
Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич
ст. Новомышастовская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.12.1948
Сын: Рухленко Николай Константинович
Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Рухленко Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Рухленко Вл. Константинович
Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рухленко В. Константинович
Отец ребёнка: Рухленко Константин Кузьмич
г. Узловая, Тульской обл.
Смерть
03.03.1999
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область