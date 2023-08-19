Шевцова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Михаил ?

Мать: мать Александры

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко (Шевцова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шевцов Иван Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шевцов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шевцов Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шевцова (Шевцова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шевцов Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
14.03.1927

Дочь: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Шевцов Иван Леонтьевич

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1975
Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

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