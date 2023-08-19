Шевцова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Михаил ?
Мать: мать Александры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко (Шевцова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Шевцов Иван Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Шевцов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шевцова (Шевцова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шевцов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.03.1927
Дочь: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Шевцов Иван Леонтьевич
Смерть
1975
Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край