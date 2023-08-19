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Шевцов Иван Леонтьевич

Место рождения

сл Ольшанка Новооскольского уезда Курской губернии

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович

Мать: Шевцова (Куйбеда) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко (Шевцова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шевцова Александра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шевцов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шевцова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шевцова (Шевцова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Шевцова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1927

Дочь: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шевцова Александра Михайловна

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
?.06.1965
Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

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