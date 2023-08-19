Шевцов Иван Леонтьевич
Место рождениясл Ольшанка Новооскольского уезда Курской губернии
Дата рождения1893
Дата смерти?.06.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко (Шевцова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шевцова Александра Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Шевцова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шевцова (Шевцова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Шевцова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1927
Дочь: Рухленко (Шевцова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шевцова Александра Михайловна
Смерть
?.06.1965